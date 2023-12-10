Более 350 будущих медиков РФ и Белоруссии посетили слет студентов на Сахалине

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Форум «Труд крут» стартовал 7 декабря. В течение трех дней гости с материка узнают детали успешных медицинских практик Сахалинской области, посетят мастер-классы и круглые столы по развитию студенческих отрядов. Важной частью мероприятия уже стало посещение медицинских площадок. Гости Сахалина побывали в стенах Центральной поликлиники, где им представили проект «Персональный медицинский помощник» и организацию диспансерного наблюдения. Сотрудники детской поликлиники рассказали о профилактической помощи подрастающему населению. Студенты также узнали о реабилитации граждан, получивших ранения в зоне СВО, возрастных чекапах и работе сервиса «1-300».
«Международный медицинский форум студенческих отрядов проходит на Дальнем Востоке впервые. К нам прилетели больше 350 амбициозных ребят из 50 регионов России и Белоруссии. Программу мы постарались разнообразить, чтобы не только погрузить студентов в медицинскую сферу, но познакомить с историей Сахалина, показать нашу природу», — поделилась член правления Сахалинского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Татьяна Попова.
Участников мероприятия выбрали среди активистов студенческих отрядов по всей России, а также в Белоруссии. Будущие врачи неоднократно проходили летнюю трудовую практику в медицинских учреждениях, а 10 человек работали летом 2023 года на территории Сахалинской области. Один из них, новгородец Антон Шеремет стал участником трудового проекта «Галиотис» и с сентября ждал новую поездку в островной регион.
«Я очень хотел вернуться на Сахалин, поэтому воспользовался такой возможностью, не раздумывая. Форум уже оправдал все ожидания — часовые пояса не станут преградой для посещения мероприятий. Рассматриваю для себя возможность жить и работать здесь. Мне нравится наблюдать, как быстро развивается регион и какие практики здесь внедряются для улучшения доступности медицины», — рассказал студент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Антон Шеремет.
За следующие два дня участники успеют побывать на нескольких хирургических операциях. Также они посетят сельские ФАПы и главные достопримечательности Южно-Сахалинска.
Форум «Труд крут» служит инструментом личной и профессиональной самореализации студентов медицинских вузов. Каждый год он проходит в разных регионах — следующая встреча членов состоится в Перми. На Сахалин желающие смогут приехать в рамках трудового проекта «Галиотис», а при желании развиваться на территории региона им предложат заключить целевое соглашение с министерством здравоохранения.