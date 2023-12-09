В Уфе установили уникальное средство для фиксации нарушений ПДД

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Уфе на Советской площади запущен новый купольный комплекс фиксации нарушений ПДД «Пульсар». Он фиксирует нарушения правил парковки по ул. Советская на участке от улиц Заки Валиди до Пушкина. У него три поворотные камеры, обеспечивающие круговой обзор необходимой территории.
Он фиксирует нарушения скоростного режима, дорожных знаков и правил разворота, дорожной разметки, разговор водителя по сотовому телефону, неиспользование ремня безопасности, выключенные фары и др. Камера также способна мониторить транспортный поток.
В министерстве транспорта РБ отметили, что подобного многофункционального комплекса еще не было на дорогах республики. Планируется, что вскоре подобные комплексы появятся и на других улицах города.