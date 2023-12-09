В Уфе установили уникальное средство для фиксации нарушений ПДД

В Уфе на Советской площади запущен новый купольный комплекс фиксации нарушений ПДД «Пульсар». Он фиксирует нарушения правил парковки по ул. Советская на участке от улиц Заки Валиди до Пушкина. У него три поворотные камеры, обеспечивающие круговой обзор необходимой территории.