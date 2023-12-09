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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Уфе установили уникальное средство для фиксации нарушений ПДД

В Уфе установили уникальное средство для фиксации нарушений ПДД

9 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI

В Уфе установили уникальное средство для фиксации нарушений ПДД

Уникальные для региона комплексы для фиксации нарушений ПДД установлены на Советской площади Уфы и впоследствии будут использоваться и на других улицах города.

В Уфе на Советской площади запущен новый купольный комплекс фиксации нарушений ПДД «Пульсар». Он фиксирует нарушения правил парковки по ул. Советская на участке от улиц Заки Валиди до Пушкина. У него три поворотные камеры, обеспечивающие круговой обзор необходимой территории.

Он фиксирует нарушения скоростного режима, дорожных знаков и правил разворота, дорожной разметки, разговор водителя по сотовому телефону, неиспользование ремня безопасности, выключенные фары и др. Камера также способна мониторить транспортный поток.

Фото: министерство транспорта РБ

В министерстве транспорта РБ отметили, что подобного многофункционального комплекса еще не было на дорогах республики. Планируется, что вскоре подобные комплексы появятся и на других улицах города.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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