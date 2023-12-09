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В Уфе установили еще 51 «умный» светофор благодаря «дорожному» нацпроекту

В Уфе установили еще 51 «умный» светофор благодаря «дорожному» нацпроекту

9 декабря 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Уфе установили еще 51 «умный» светофорный объект и 134 детектора интенсивности транспортного потока благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день в Уфе насчитывается 101 «интеллектуальный» перекресток. Работы проводятся в ходе внедрения «Интеллектуальных транспортных систем». Современное оборудование позволяет применять режимы адаптивного управления и регулировать длительность зеленых и красных сигналов светофоров на городских улицах. Завершить корректировку работы светофоров планируется до 26 декабря 2023 года.

— Новые «интеллектуальные» перекрестки появились на улицах, которые обеспечивают выезд из Уфы. К примеру, модернизированы светофоры на улицах Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Имени города Галле, Вологодской, Перовской и других. Предполагается, что благодаря внедрению «Интеллектуальных транспортных систем» пропускная способность данных улиц увеличится на 20%, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Проект реализуется в три этапа — до 2024 года. На первом этапе удалось установить 50 «умных» светофоров на таких оживлённых транспортных артериях Уфы, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. Благодаря реализации проекта будут модернизированы 140 светофорных объектов из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.

#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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