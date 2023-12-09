В Уфе установили еще 51 «умный» светофор благодаря «дорожному» нацпроекту

Posted 9 декабря 2023, 10:57
Published 9 декабря 2023, 10:57
Modified 9 декабря 2023, 11:57
Updated 9 декабря 2023, 11:57
На сегодняшний день в Уфе насчитывается 101 «интеллектуальный» перекресток. Работы проводятся в ходе внедрения «Интеллектуальных транспортных систем». Современное оборудование позволяет применять режимы адаптивного управления и регулировать длительность зеленых и красных сигналов светофоров на городских улицах. Завершить корректировку работы светофоров планируется до 26 декабря 2023 года.
— Новые «интеллектуальные» перекрестки появились на улицах, которые обеспечивают выезд из Уфы. К примеру, модернизированы светофоры на улицах Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Имени города Галле, Вологодской, Перовской и других. Предполагается, что благодаря внедрению «Интеллектуальных транспортных систем» пропускная способность данных улиц увеличится на 20%, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
Проект реализуется в три этапа — до 2024 года. На первом этапе удалось установить 50 «умных» светофоров на таких оживлённых транспортных артериях Уфы, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. Благодаря реализации проекта будут модернизированы 140 светофорных объектов из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.