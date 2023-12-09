В Уфе установили еще 51 «умный» светофор благодаря «дорожному» нацпроекту

Проект реализуется в три этапа — до 2024 года. На первом этапе удалось установить 50 «умных» светофоров на таких оживлённых транспортных артериях Уфы, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. Благодаря реализации проекта будут модернизированы 140 светофорных объектов из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.