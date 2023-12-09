В Уфе разыскивается мужчина, нападающий на прохожих на улицах города

Напомним, что в ответ на запрос Mkset в пресс-службе МВД заявили, что этот инцидент обрабатывается полицией, обстоятельства выясняются. При этом в ведомстве отметили, что не имеют информации о некоем «Попове Андрее Александровиче», якобы нападающем на прохожих.