В Уфе разыскивается мужчина, нападающий на прохожих на улицах города

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, правоохранительные органы Уфы разыскивают мужчину, который напал на нескольких жителей на улицах города.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что полиция разыскивает мужчину, который на улице ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, женщина скончалась в больнице. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской.
Напомним, что в ответ на запрос Mkset в пресс-службе МВД заявили, что этот инцидент обрабатывается полицией, обстоятельства выясняются. При этом в ведомстве отметили, что не имеют информации о некоем «Попове Андрее Александровиче», якобы нападающем на прохожих.