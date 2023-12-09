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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Уфе разыскивается мужчина, нападающий на прохожих на улицах города

В Уфе разыскивается мужчина, нападающий на прохожих на улицах города

9 декабря 2023, 10:07
Фото: 1MI

В Уфе разыскивается мужчина, нападающий на прохожих на улицах города

Мужчина, напавший на нескольких людей на улицах Уфы, разыскивается правоохранительными органами.

Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, правоохранительные органы Уфы разыскивают мужчину, который напал на нескольких жителей на улицах города.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщал, что полиция разыскивает мужчину, который на улице ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, женщина скончалась в больнице. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина одет в красную шапку, а его лицо закрыто медицинской маской.

Напомним, что в ответ на запрос Mkset в пресс-службе МВД заявили, что этот инцидент обрабатывается полицией, обстоятельства выясняются. При этом в ведомстве отметили, что не имеют информации о некоем «Попове Андрее Александровиче», якобы нападающем на прохожих.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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