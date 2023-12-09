В Уфе появились новые арт-объекты

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 08:25
В Уфе на улице Мустая Карима появился арт-объект «Башкирский чай». Композиция состоит из чайника и чашки, окрашенных в национальные цвета — зеленый и белый. Для оформления использован башкирский орнамент, который также сделали для скамеек, установленных перед кинотеатром «Родина» и в сквере Мустая Карима.
Кроме того, в саду Салавата Юлаева разместили фотозону «Руки сердцем», а возле Башгосфилармонии — скамью в виде полумесяца. На Пушкинской аллее сделали геометрические фигуры, после подключения к электросети они будут украшены подсветкой.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.