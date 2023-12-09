В Уфе появились новые арт-объекты

В Уфе на улице Мустая Карима появился арт-объект «Башкирский чай». Композиция состоит из чайника и чашки, окрашенных в национальные цвета — зеленый и белый. Для оформления использован башкирский орнамент, который также сделали для скамеек, установленных перед кинотеатром «Родина» и в сквере Мустая Карима.