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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 08:25

В Уфе появились новые арт-объекты

В Уфе появились новые арт-объекты

9 декабря 2023, 04:50
Фото: пресс-служба администрации Уфы
Новые арт-объекты установили в Уфе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Уфе на улице Мустая Карима появился арт-объект «Башкирский чай». Композиция состоит из чайника и чашки, окрашенных в национальные цвета — зеленый и белый. Для оформления использован башкирский орнамент, который также сделали для скамеек, установленных перед кинотеатром «Родина» и в сквере Мустая Карима.

Кроме того, в саду Салавата Юлаева разместили фотозону «Руки сердцем», а возле Башгосфилармонии — скамью в виде полумесяца. На Пушкинской аллее сделали геометрические фигуры, после подключения к электросети они будут украшены подсветкой.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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