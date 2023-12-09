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В Уфе канализацию отремонтируют на 230 млн рублей

В Уфе канализацию отремонтируют на 230 млн рублей

9 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI
Московская компания отремонтирует уфимскую канализацию за 230 млн рублей.

В Уфе капитальным ремонтом канализационной сети займется московская компания «Современные системы реновации». Она выиграла открытый конкурс, устроенный Госкомитетом республики по конкурентной политике. Работы будут оплачиваться из регионального бюджета.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт на пяти участках городской канализации до 15 апреля 2024 года. Речь идет о следующих улицах и домах: ул. Чернышевского от ул. Мустая Карима до ул. Ленина; ул. 50 лет СССР, дома №39-47; ул. Мубарякова от ул. Рабкоров, 9 до ул. Мубарякова, 12, а также участки возле дома на пр. Октября, 151 и от пр. Октября, 137 до пр. Октября, 141. Компании предстоит отремонтировать участки канализационных коллекторов диаметром 600–1000 мм.

#Общество#Андрей Королев#Уфа
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