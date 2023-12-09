В Уфе из пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Сегодня, 9 декабря, утром в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе. На место были направлены силы и средства МЧС России, Управления пожарной охраны города и другие экстренные службы.
Прибывшие на место пожарные вовремя остановили распространение огня на соседние квартиры. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Из зоны воздействия пожара спасено 36 человек, в том числе 12 детей, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 64 человека.
В результате пожара пострадал мужчина 1969 г. р., после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался.
К тушению были привлечены 43 пожарных и 11 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России.