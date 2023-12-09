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Updated Сегодня, 12:15

В Уфе из пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей

В Уфе из пожара в жилом доме эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей

9 декабря 2023, 12:06
Фото: пресс-служба МЧС РБ
В Уфе в жилой квартире произошел пожар, из зоны пожара были эвакуированы 36 человек, в том числе 12 детей.

Сегодня, 9 декабря, утром в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе. На место были направлены силы и средства МЧС России, Управления пожарной охраны города и другие экстренные службы.

Прибывшие на место пожарные вовремя остановили распространение огня на соседние квартиры. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Из зоны воздействия пожара спасено 36 человек, в том числе 12 детей, самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 64 человека.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

В результате пожара пострадал мужчина 1969 г. р., после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался.

К тушению были привлечены 43 пожарных и 11 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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