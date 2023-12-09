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В Башкирии прошел сертификацию региональный Центр компетенций

В Башкирии прошел сертификацию региональный Центр компетенций

9 декабря 2023, 09:01
Фото: Midjourney
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Башкирии (РЦК РБ) успешно прошел ежегодную процедуру сертификации и получил положительную оценку результатов работы от федеральных экспертов.

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов по итогам оценки деятельности РЦК РБ подчеркнул, что высокая квалификация специалистов РЦК Башкортостана позволяет качественно осуществлять адресную поддержку компаний и эффективно реализовывать проекты по бережливому производству на республиканских предприятиях.

— Результаты работы отражаются в производственных показателях компаний, а именно в снижении затрат, улучшении логистики, увеличении качества и объемов выпускаемой продукции, — добавил Айрат Фахретдинов.

Была проведена супервизия «Фабрики процессов», где уже порядка 1000 сотрудников из более чем 150 республиканских предприятий прошли обучение бережливым технологиям.

— Наш центр работает с 2018 года и сопровождает проекты по бережливому производству на 78 предприятиях-участниках. После сертификации мы продолжим работу по повышению конкурентоспособности, — сказал руководитель РЦК РБ Виктор Романец.

Как известно, ежегодная сертификация регионов введена Федеральным центром компетенций с 2021 года для оценки работы региональных команд с предприятиями и выявления лучших практик в сфере производительности труда. Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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