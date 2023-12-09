В Башкирии прошел сертификацию региональный Центр компетенций

Как известно, ежегодная сертификация регионов введена Федеральным центром компетенций с 2021 года для оценки работы региональных команд с предприятиями и выявления лучших практик в сфере производительности труда. Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.