mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2023, 09:01

Published 9 декабря 2023, 09:01

Modified 9 декабря 2023, 09:52

Updated 9 декабря 2023, 09:52

В Башкирии прошел сертификацию региональный Центр компетенций

В Башкирии прошел сертификацию региональный Центр компетенций

9 декабря 2023, 09:01
Фото: Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Башкирии (РЦК РБ) успешно прошел ежегодную процедуру сертификации и получил положительную оценку результатов работы от федеральных экспертов.

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов по итогам оценки деятельности РЦК РБ подчеркнул, что высокая квалификация специалистов РЦК Башкортостана позволяет качественно осуществлять адресную поддержку компаний и эффективно реализовывать проекты по бережливому производству на республиканских предприятиях.

— Результаты работы отражаются в производственных показателях компаний, а именно в снижении затрат, улучшении логистики, увеличении качества и объемов выпускаемой продукции, — добавил Айрат Фахретдинов.

Была проведена супервизия «Фабрики процессов», где уже порядка 1000 сотрудников из более чем 150 республиканских предприятий прошли обучение бережливым технологиям.

— Наш центр работает с 2018 года и сопровождает проекты по бережливому производству на 78 предприятиях-участниках. После сертификации мы продолжим работу по повышению конкурентоспособности, — сказал руководитель РЦК РБ Виктор Романец.

Как известно, ежегодная сертификация регионов введена Федеральным центром компетенций с 2021 года для оценки работы региональных команд с предприятиями и выявления лучших практик в сфере производительности труда. Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика