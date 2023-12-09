В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Около пяти лет ученые УУНиТ, ТПУ, ГГМ РАН изучают геохимическую обстановку Башкирии. За это время они собрали 515 проб накипи питьевых вод, чтобы оценить качество питьевой поды с точки зрения содержания в ней ряда химических элементов. Как уточняют «Пруфы», в соответствии с этими исследованиями были установили районы республики, где питьевая вода опасна из-за уранового загрязнения. Для подкрепления этих данных были исследованы более 180 проб волос местного населения.
По итогам исследований ученые выделили районы, где концентрация урана выше, чем на территории остального региона. Так, на первом месте оказалась западная платформенная зона (Илишевский, Дюртюлинский, Чекмагушевский, Туймазинский, Давлекановский районы), на втором — расположилась южная горная зона (Хайбулинский район).
При этом опасные превышения содержания урана в питьевой воде зафиксированы не были.
Добавим, что в интерактивной карте РФ, где Роспотребнадзор фиксирует качество питьевой воды, у Башкирии процент показателя обеспечения в рамках ФП «Чистая вода» составляет 88,1% (данные на 2021 год). При этом, согласно той же карте, из 4 млн населения региона 477,6 тыс. человек обеспечиваются некачественной питьевой водой.