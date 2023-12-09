В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран

Около пяти лет ученые УУНиТ, ТПУ, ГГМ РАН изучают геохимическую обстановку Башкирии. За это время они собрали 515 проб накипи питьевых вод, чтобы оценить качество питьевой поды с точки зрения содержания в ней ряда химических элементов. Как уточняют «Пруфы», в соответствии с этими исследованиями были установили районы республики, где питьевая вода опасна из-за уранового загрязнения. Для подкрепления этих данных были исследованы более 180 проб волос местного населения.