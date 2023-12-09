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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две машины, один из водителей погиб

В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две машины, один из водителей погиб

9 декабря 2023, 05:39
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РБ

В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две машины, один из водителей погиб

В Башкирии в результате столкновения «Лады Гранты» и «Хендай Солярис» водитель отечественного авто погиб.

В Бирском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Авария произошла 8 декабря на 9 километре автодороги Бирск-Новодесяткино-Чирша-Тартыш.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Соната». В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

За минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции города зарегистрировали 59 ДТП, в шести дорожных авариях пострадали семь человек.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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