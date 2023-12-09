В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две машины, один из водителей погиб

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Бирском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Авария произошла 8 декабря на 9 километре автодороги Бирск-Новодесяткино-Чирша-Тартыш.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Соната». В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.
За минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции города зарегистрировали 59 ДТП, в шести дорожных авариях пострадали семь человек.