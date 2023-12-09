Еще шесть долгосрочных проектов Башкирии приглашают инвесторов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Развитие онлайн-сервисов для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности входит в обязательные условия нацпроекта «Цифровая экономика». Офсетный контракт подразумевает, что инвестор при открытии нового производства в городе получает гарантию на закупку городом его продукции.
— Наша задача — адаптировать сервисы Инвестиционного портала Республики Башкортостан под запросы бизнеса. Сегодня мы сообщаем о размещении цифровых паспортов по шести инвестиционным проектам, готовым к заключению офсетных контрактов, — сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления региона Динар Шарафутдинов.
Отмечается, что это проекты по производству и поставке лекарств и медицинских изделий, детского питания, противогололедного материала, мебели для оснащения социальных учреждений. Кроме того, в их число входят услуги по предоставлению в аренду белья и спецодежды.
Найти их можно в разделе портала «Витрина ГЧП-проектов», выбрав соответствующую сферу деятельности в списке. В цифровых паспортах прописана информация для инвестиционной деятельности, предложены сценарии, объемы инвестиций, их сроки, источники финансирования с оценкой бюджетного эффекта.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.