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Еще шесть долгосрочных проектов Башкирии приглашают инвесторов

Еще шесть долгосрочных проектов Башкирии приглашают инвесторов

9 декабря 2023, 08:18
Фото: Midjourney
Шесть долгосрочных проектов, реализуемых на территории РБ по офсетному контракту, добавили в витрину государственно-частного партнерства (ГЧП) инвестиционного портала investrb.ru для заключения контрактов с инвесторами.

Развитие онлайн-сервисов для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности входит в обязательные условия нацпроекта «Цифровая экономика». Офсетный контракт подразумевает, что инвестор при открытии нового производства в городе получает гарантию на закупку городом его продукции.

— Наша задача — адаптировать сервисы Инвестиционного портала Республики Башкортостан под запросы бизнеса. Сегодня мы сообщаем о размещении цифровых паспортов по шести инвестиционным проектам, готовым к заключению офсетных контрактов, — сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления региона Динар Шарафутдинов.

Отмечается, что это проекты по производству и поставке лекарств и медицинских изделий, детского питания, противогололедного материала, мебели для оснащения социальных учреждений. Кроме того, в их число входят услуги по предоставлению в аренду белья и спецодежды.

Найти их можно в разделе портала «Витрина ГЧП-проектов», выбрав соответствующую сферу деятельности в списке. В цифровых паспортах прописана информация для инвестиционной деятельности, предложены сценарии, объемы инвестиций, их сроки, источники финансирования с оценкой бюджетного эффекта.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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