Андрей Турчак: Победа Владимира Путина на выборах будет победой всей страны

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, выступая перед собравшимися, отметил, что человеческий ресурс партии и ее сторонников поистине очень значителен.
«Это свыше 3,5 миллиона человек. Все необходимые организационные процедуры, связанные с выдвижением Путина, будут гарантированно обеспечены. Речь идет о сборе подписей за нашего кандидата, проведение самой избирательной кампании», — цитирует Турчака rostovgazeta.ru.
Турчак произнес слова благодарности в адрес тех, кто принял участи в первом заседании инициативной группы, и отметил, что предстоит большая и ответственная работа.
«За вами стоят миллионы представителей ваших сфер. У меня нет сомнений в том, что такой огромной единой команде — команде президента — по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — отметил Турчак.
Генсекретаря поддержал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Сотни тысяч активистов организации во всех регионах, отметил он, хотят стать активными участниками предстоящей работы.
«Мы помогаем в Донбассе под девизом „Всё для Победы!“ вот уже более полутора лет. Объединили три миллиона человек, которые делают свой вклад в общее дело победы. Они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента страны», — отметил Кузнецов.
От лица деятелей культуры на заседании инициативной группы выступил народный артист России Владимир Машков.
«Владимир Владимирович — настоящий лидер, в фокусе его внимания все сферы деятельности нашей страны. И искусство — не исключение. Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать президента», — подчеркнул Владимир Машков.
Молодежь России всесторонне поддерживает решение Владимира Путина участвовать в выборах президента.
«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?» — сказала Екатерина Агранович.
Ее поддержал руководитель МГЕР Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.
«Молодёжь — за президента. Хочу во всеуслышание заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. „Молодая Гвардия“ по полной включится в выборную кампанию», — отметил глава МГЕР.
Сайт ER.RU сообщает, что очередное заседание инициативной группы в расширенном составе пройдет 16 декабря. О месте проведения пока неизвестно. Владимир Машков внес предложение провести его в Зарядье.