ВЦИОМ: Рейтинг доверия президенту составил 75,8%

ВЦИОМ 8 декабря 2023 года представил рейтинги доверия политикам, политсилам и оценки деятельности госинститутов. По данным опроса, проведенного с 27 ноября по 3 декабря, показатель одобрения работы президента Владимира Путина составил 75,8%.

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,3% и 51,4% соответственно, сообщает ТАСС. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% опрошенных, Михаилу Мишустину — 61,9%, Геннадию Зюганову — 31,5%, Сергею Миронову — 27,9% граждан, Леониду Слуцкому — 18,3%, Алексею Нечаеву — 8,4%. В спонтанном рейтинге доверия политикам РФ показатель Владимира Путина составил 37,3%. Вторую и третью позиции в списке занимают Михаил Мишустин — 16,6% и Сергей Лавров — 15,4%. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,8%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Новые люди» — 5,0% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,3%.