Водителей общественного транспорта в Башкирии научат самообороне перед праздниками

Руководство троллейбусной службы упомянуло, что регулярно проводит обучение персонала методам самозащиты. Предполагается, что в преддверии празднования Нового года будут организованы специальные инструктажи, чтобы подготовить водителей к возможности столкновения с аналогичными ситуациями.