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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Водитель троллейбуса в Башкирии выкинул пьяного дебошира

Водителей общественного транспорта в Башкирии научат самообороне перед праздниками

8 декабря 2023, 11:15
Фото: 1MI

Водитель троллейбуса в Башкирии выкинул пьяного дебошира

В троллейбусном управлении отметили, что перед новогодними праздниками будут проведены инструктажи по обращению с неадекватными пассажирами

В Стерлитамаке, водитель троллейбуса решил избавиться от пьяного дебошира, вытолкав его из транспорта. Об этом происшествии сообщает издание «UTV».

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, создавал проблемы для остальных пассажиров, проявляя агрессивное поведение. По этой причине пассажиры попросили водителя предпринять меры и остановить неприемлемое поведение, высадив буйного мужчину.

Руководство троллейбусной службы упомянуло, что регулярно проводит обучение персонала методам самозащиты. Предполагается, что в преддверии празднования Нового года будут организованы специальные инструктажи, чтобы подготовить водителей к возможности столкновения с аналогичными ситуациями.

Видео: UTV
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