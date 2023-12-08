Водителей общественного транспорта в Башкирии научат самообороне перед праздниками

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Стерлитамаке, водитель троллейбуса решил избавиться от пьяного дебошира, вытолкав его из транспорта. Об этом происшествии сообщает издание «UTV».
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, создавал проблемы для остальных пассажиров, проявляя агрессивное поведение. По этой причине пассажиры попросили водителя предпринять меры и остановить неприемлемое поведение, высадив буйного мужчину.
Руководство троллейбусной службы упомянуло, что регулярно проводит обучение персонала методам самозащиты. Предполагается, что в преддверии празднования Нового года будут организованы специальные инструктажи, чтобы подготовить водителей к возможности столкновения с аналогичными ситуациями.