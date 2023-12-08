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Радий Хабиров планирует увеличить число спасательных вылетов санавиации

«В перспективе»: Радий Хабиров сделал важное заявление по поводу медицины в Башкирии

8 декабря 2023, 08:57
Фото: 1MI

Радий Хабиров планирует увеличить число спасательных вылетов санавиации

О своих планах по поводу санавиации, Радий Хабиров рассказал у себя в соцсетях.

Радий Хабиров, глава Башкирии, сообщил в своих социальных сетях о планах увеличения количества спасательных вылетов санитарной авиации в республике. В скором времени будет подписано соглашение с минздравом России о выделении дополнительного финансирования.

Хабиров отметил, что с 2020 года, после активного развития санитарной авиации, в Башкортостане появились новые средства спасения, включая два вертолета и десять санитарных автомобилей. Также в распоряжении перинатального центра имеются три автомобиля для помощи беременным женщинам.

Власти Башкирии прикладывают максимум усилий для обеспечения безопасности и сохранения жизней граждан, поэтому увеличение числа спасательных вылетов санавиации является приоритетной задачей.

Радий Хабиров подчеркнул, что в 2023 году уже 1220 взрослых и 609 детей, включая 407 малышей, получили экстренную помощь. Радий Хабиров выразил намерение расширять инфраструктуру для воздушной медицинской помощи.

«Мы продолжим оборудовать в наших больницах вертолетные площадки. Сейчас они есть у перинатального центра и клиники БГМУ в Уфе, в больнице Белорецка, ковид-госпиталях Стерлитамака и Сибая. В перспективе — должны появиться во многих медучреждениях республики», — высказался Радий Хабиров.
#Общество#Башкирия#Медицина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Вертолеты#Виалина Ахсанова
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