«В перспективе»: Радий Хабиров сделал важное заявление по поводу медицины в Башкирии

Хабиров отметил, что с 2020 года, после активного развития санитарной авиации, в Башкортостане появились новые средства спасения, включая два вертолета и десять санитарных автомобилей. Также в распоряжении перинатального центра имеются три автомобиля для помощи беременным женщинам.