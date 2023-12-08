В Норильске с участием Алексея Чекункова запустили социально значимые объекты

Чекунков напомнил, что на этой неделе Правительство РФ утвердило перечень опорных населенных пунктов в нашей Арктической зоне. Эти города будут базой для инфраструктурных и экономических объектов. В списке ожидаемо оказался Норильск. Министр акцентировал внимание на том, что в городе несколько лет реализуется один из наиболее масштабных комплексных планов развития в Арктике, разработанный по поручению премьер-министра Мишустина. По словам Чекункова, хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других частях российской Арктики.