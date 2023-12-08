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В Норильске с участием Алексея Чекункова запустили социально значимые объекты

В Норильске с участием Алексея Чекункова запустили социально значимые объекты

8 декабря 2023, 11:00
Фото: Марина Пешкова
Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков побывал в Норильске с рабочим визитом. Он ознакомился с основными проектами «Норникеля» и оценил ход реализации комплексного плана социально-экономического развития города.

Напомним, в 2021 году было заключено четырёхстороннее соглашение между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года.

Отмечается, что объём финансирования проектов с 2021 по 2035 год составляет 120 млрд рублей. Из этой суммы 81,3 млрд приходится на «Норникель», пишет newizv.ru.

Комплексный план развития города накануне рабочей поездки министра получил свою цифровую платформу — «Норильск-2035», которая позволяет увидеть будущий облик Норильска и все объекты реновации.

В ходе поездки Чекунков осмотрел первый дом, сданный в Норильске по программе реновации. В здании 90 квартир для специалистов, которые будут работать в Норильском дивизионе «Норникеля». Также он ознакомился с другими жилищными проектами.

Министр осмотрел современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе, созданный в ходе реализации крупнейшего экологического проекта России — «Серной программы».

Старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил изменения не только в компании, но и в Норильске. Улучшается доступность городской среды, комфортность проживания и рабочих пространств.

К слову, особое внимание министр уделил городской среде. Он проехал в одном из городских автобусов и оценил современную тёплую остановку.

В Талнахе Алексей Чекунков открыл новую ледовую арену «Айсберг». Новый объект для хоккея и катания построен по инициативе «Норникеля».

Чекунков напомнил, что на этой неделе Правительство РФ утвердило перечень опорных населенных пунктов в нашей Арктической зоне. Эти города будут базой для инфраструктурных и экономических объектов. В списке ожидаемо оказался Норильск. Министр акцентировал внимание на том, что в городе несколько лет реализуется один из наиболее масштабных комплексных планов развития в Арктике, разработанный по поручению премьер-министра Мишустина. По словам Чекункова, хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других частях российской Арктики.

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