В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ, перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения КамАЗ съехал в кювет. Водитель КамАЗа был госпитализирован, а пять уцелевших коров были перемещены в другую фуру, пишет RT.
Кроме того, во время аварии из грузовика Scania выпал груз, который попал в машину Lada. На счастье, никто из остальных участников аварии не пострадал.