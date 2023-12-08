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В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

8 декабря 2023, 08:48
В Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли 35 коров.

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ, перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения КамАЗ съехал в кювет. Водитель КамАЗа был госпитализирован, а пять уцелевших коров были перемещены в другую фуру, пишет RT.

Кроме того, во время аварии из грузовика Scania выпал груз, который попал в машину Lada. На счастье, никто из остальных участников аварии не пострадал.

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