В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда КамАЗ, перевозивший 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения КамАЗ съехал в кювет. Водитель КамАЗа был госпитализирован, а пять уцелевших коров были перемещены в другую фуру, пишет RT.