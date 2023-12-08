mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Евгением Федоровым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Евгением Федоровым

8 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава района Рустэм Шамсутдинов у себя в соцсетях.

В Мелеузовском районе, прошла церемония прощания с Евгением Федоровым, он погиб во время специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов сообщил на своей личной странице в социальных сетях.

Евгению Федорову было 39 лет. Он родился и вырос в Мелеузе. После окончания ПТУ №39 он служил в армии, проходил службу на Северном Кавказе. В 2022 году, осенью, Евгений был мобилизован.

Глава администрации выразил искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям погибшего, отметив, что Евгений Николаевич был замечательным человеком и настоящим патриотом.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым. В зоне СВО Каменев получил звание командира медицинского взвода мотострелковой бригады.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?
6 декабря, 09:46
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
6 декабря, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
6 декабря, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
6 декабря, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
6 декабря, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12