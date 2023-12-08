В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Евгением Федоровым

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В Мелеузовском районе, прошла церемония прощания с Евгением Федоровым, он погиб во время специальной военной операции. Об этом глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов сообщил на своей личной странице в социальных сетях.
Евгению Федорову было 39 лет. Он родился и вырос в Мелеузе. После окончания ПТУ №39 он служил в армии, проходил службу на Северном Кавказе. В 2022 году, осенью, Евгений был мобилизован.
Глава администрации выразил искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям погибшего, отметив, что Евгений Николаевич был замечательным человеком и настоящим патриотом.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым. В зоне СВО Каменев получил звание командира медицинского взвода мотострелковой бригады.