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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

В Башкирию придёт фирма из Тюмени для производства плитки

В Башкирии появится производство тротуарной плитки

8 декабря 2023, 12:17
Фото: 1MI

В Башкирию придёт фирма из Тюмени для производства плитки

Холдинг владеет сетью предприятий на Урале и в Западной Сибири.

В Башкирии собираются открыть предприятие для производства тротуарной плитки. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Речь идёт об инвестициях свыше 2 млрд рублей. Фирмой, желающей разместить производство в особой экономической зоне «Алга», является АО «Партнёр» из Тюменской области. Планируется, что выпуск продукции начнётся в 2027 году. Трудоустроить предприятие сможет 100 человек.

По словам Радия Хабирова, тюменские инвесторы уже имели дело с местными чиновниками — так, её плиткой благоустраивались сквер Сергея Михалёва перед Дворцом спорта и бульвар Славы.

Гендиректором и основателем АО «Партнёр» являет Юрий Разницын, депутат Тюменской гордумы VII созыва. Группа компаний «Партнёр» является владельцем большого количества предприятий в Тюменской, Свердловской, Омской областях. В их числе — застройщики, торговый дом, управляющая компании, финансовые фирмы. Она же владеет фирмой «Завод тротуарной плитки „Поревит“, зарегистрированной в Стерлитамакском районе Башкирии в сентябре 2023 года.

В 2022 году «Партнёр» зафиксировал прибыль в размере 21,4 млн рублей.

#Экономика#Город#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров
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