В Башкирии появится производство тротуарной плитки

Гендиректором и основателем АО «Партнёр» являет Юрий Разницын, депутат Тюменской гордумы VII созыва. Группа компаний «Партнёр» является владельцем большого количества предприятий в Тюменской, Свердловской, Омской областях. В их числе — застройщики, торговый дом, управляющая компании, финансовые фирмы. Она же владеет фирмой «Завод тротуарной плитки „Поревит“, зарегистрированной в Стерлитамакском районе Башкирии в сентябре 2023 года.