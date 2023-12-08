В Башкирии появится производство тротуарной плитки

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Башкирии собираются открыть предприятие для производства тротуарной плитки. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Речь идёт об инвестициях свыше 2 млрд рублей. Фирмой, желающей разместить производство в особой экономической зоне «Алга», является АО «Партнёр» из Тюменской области. Планируется, что выпуск продукции начнётся в 2027 году. Трудоустроить предприятие сможет 100 человек.
По словам Радия Хабирова, тюменские инвесторы уже имели дело с местными чиновниками — так, её плиткой благоустраивались сквер Сергея Михалёва перед Дворцом спорта и бульвар Славы.
Гендиректором и основателем АО «Партнёр» являет Юрий Разницын, депутат Тюменской гордумы VII созыва. Группа компаний «Партнёр» является владельцем большого количества предприятий в Тюменской, Свердловской, Омской областях. В их числе — застройщики, торговый дом, управляющая компании, финансовые фирмы. Она же владеет фирмой «Завод тротуарной плитки „Поревит“, зарегистрированной в Стерлитамакском районе Башкирии в сентябре 2023 года.
В 2022 году «Партнёр» зафиксировал прибыль в размере 21,4 млн рублей.