В Башкирии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В свете предстоящих экстремально низких температур в Башкирии, которые прогнозируются падением на 14—20 градусов ниже обычных значений с 7 по 12 декабря, местные метеорологические службы объявили о повышенной степени риска, присвоив ситуации оранжевый уровень опасности.