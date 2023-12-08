В Башкирии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
В свете предстоящих экстремально низких температур в Башкирии, которые прогнозируются падением на 14—20 градусов ниже обычных значений с 7 по 12 декабря, местные метеорологические службы объявили о повышенной степени риска, присвоив ситуации оранжевый уровень опасности.
В дополнение к сильному похолоданию, в регионе ожидается снижение видимости на дорогах до 500 — 1000 метров из-за густого тумана, что создаёт дополнительные препятствия для водителей.
Ранее Mkset сообщал, что власти Уфы объявили режим повышенной готовности. Принятые меры были озвучены на оперативном совещании в мэрии.