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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Башкирии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Башкирии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

8 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба Башгидрометецентра.

В свете предстоящих экстремально низких температур в Башкирии, которые прогнозируются падением на 14—20 градусов ниже обычных значений с 7 по 12 декабря, местные метеорологические службы объявили о повышенной степени риска, присвоив ситуации оранжевый уровень опасности.

В дополнение к сильному похолоданию, в регионе ожидается снижение видимости на дорогах до 500 — 1000 метров из-за густого тумана, что создаёт дополнительные препятствия для водителей.

Ранее Mkset сообщал, что власти Уфы объявили режим повышенной готовности. Принятые меры были озвучены на оперативном совещании в мэрии.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода#Погодные условия
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