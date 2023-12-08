В Башкирии на ходу загорелся кроссовер Toyota RAV4

Ранее Mkset сообщал о возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO на улице Софьи Перовской в Уфе. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени.