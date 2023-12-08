В Башкирии на ходу загорелся кроссовер Toyota RAV4

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Во время движения по Затонскому мосту утром 8 декабря, загорелся автомобиль Toyota RAV4. По информации пресс-службы МЧС России по РБ, возгорание произошло в моторном отсеке.
Экстренные службы, оперативно прибыв на место происшествия, успешно справились с огнем, исключив распространение угрозы. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее Mkset сообщал о возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO на улице Софьи Перовской в Уфе. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени.