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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

На Затонском мосту в Уфе в движении загорелся автомобиль

В Башкирии на ходу загорелся кроссовер Toyota RAV4

8 декабря 2023, 07:45
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ

На Затонском мосту в Уфе в движении загорелся автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Во время движения по Затонскому мосту утром 8 декабря, загорелся автомобиль Toyota RAV4. По информации пресс-службы МЧС России по РБ, возгорание произошло в моторном отсеке.

Экстренные службы, оперативно прибыв на место происшествия, успешно справились с огнем, исключив распространение угрозы. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее Mkset сообщал о возгорание припаркованного автомобиля Datsun on-DO на улице Софьи Перовской в Уфе. Согласно информации, полученной от пресс-службы МЧС России по РБ, из моторного отсека пошел дым, а потом машину окутали языки пламени.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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