В Башкирии хотят построить новый корпус поликлиники почти за миллиард рублей

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Башкирии определились с подрядчиком на строительство нового корпуса Республиканской клинической больницы им. Куватова. Стоимость контракта составляет 986,5 млн рублей. Заказчик — Управление капитального строительства РБ.
Контракт заключён с ООО «СМК-10». Компания 5 раз являлась поставщиком в господрядах на сумму 3,5 млрд рублей. Предыдущий лот фирма получила в конце августа этого года на реконструкцию кардиологического центра — тогда стоимость контракта составила 897,4 млн рублей. Фирма принадлежит ООО «Управляющая компания „М-Групп“, которая на 99,9% принадлежит самой себе, а на 0,1% — Ринасу Михайдарову. Также „УК „М-Групп“ владеет дочерними предприятиями „СМК-10“, такими как ООО „Дельта“, ООО „Служба заказчика СУ-10“, ООО „Специализированный застройщик „Центральный“, ООО „СТ-10“, ООО „Бахтизина“.
Речь идёт о новом здании поликлиники. Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, устроить кровлю, фасад, провести внутреннюю отделку, обустроить внутренние санитарно-технические, трубопроводные, электротехнические, слаботочные системы, монтировать подъёмно-транспортное, технологическое оборудование. Также в смету заложены устройство наружных сетей электричества, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжение, проведение пуско-наладочных работ и благоустройство территории.
Самая дорогая статья — наружная отделка, на которую выделено 74 млн рублей. 49,6 млн выделяется на витражи, 46,2 млн рублей — на автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме строительных работ, на 126,08 млн рублей финансируется поставка оборудования.
Финансирование распределено на несколько лет. В 2023 году выделено 499,5 тыс рублей. В 2025 году застройщик получит 548,4 млн рублей, в 2026 — 437,6 млн рублей. Профинансирует строительство бюджет Башкирии.
Работы должны завершиться до ноября 2026 года.
Ранее прокуратура вынесла предостережение министерству строительства за махинации при заключении крупных сделок, а глава УКС РБ получила выговор от начальства.