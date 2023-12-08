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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Стал известен подрядчик на строительство нового корпуса поликлиники в Уфе

В Башкирии хотят построить новый корпус поликлиники почти за миллиард рублей

8 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI

Стал известен подрядчик на строительство нового корпуса поликлиники в Уфе

Контракт получила фирма, которая уже заключила сделки на миллиарды рублей.

В Башкирии определились с подрядчиком на строительство нового корпуса Республиканской клинической больницы им. Куватова. Стоимость контракта составляет 986,5 млн рублей. Заказчик — Управление капитального строительства РБ.

Контракт заключён с ООО «СМК-10». Компания 5 раз являлась поставщиком в господрядах на сумму 3,5 млрд рублей. Предыдущий лот фирма получила в конце августа этого года на реконструкцию кардиологического центра — тогда стоимость контракта составила 897,4 млн рублей. Фирма принадлежит ООО «Управляющая компания „М-Групп“, которая на 99,9% принадлежит самой себе, а на 0,1% — Ринасу Михайдарову. Также „УК „М-Групп“ владеет дочерними предприятиями „СМК-10“, такими как ООО „Дельта“, ООО „Служба заказчика СУ-10“, ООО „Специализированный застройщик „Центральный“, ООО „СТ-10“, ООО „Бахтизина“.

Речь идёт о новом здании поликлиники. Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, устроить кровлю, фасад, провести внутреннюю отделку, обустроить внутренние санитарно-технические, трубопроводные, электротехнические, слаботочные системы, монтировать подъёмно-транспортное, технологическое оборудование. Также в смету заложены устройство наружных сетей электричества, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжение, проведение пуско-наладочных работ и благоустройство территории.

Самая дорогая статья — наружная отделка, на которую выделено 74 млн рублей. 49,6 млн выделяется на витражи, 46,2 млн рублей — на автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме строительных работ, на 126,08 млн рублей финансируется поставка оборудования.

Финансирование распределено на несколько лет. В 2023 году выделено 499,5 тыс рублей. В 2025 году застройщик получит 548,4 млн рублей, в 2026 — 437,6 млн рублей. Профинансирует строительство бюджет Башкирии.

Работы должны завершиться до ноября 2026 года.

Ранее прокуратура вынесла предостережение министерству строительства за махинации при заключении крупных сделок, а глава УКС РБ получила выговор от начальства.

#Общество#Уфа#Строительство#Госзакупки#Новости Башкирии#Здравоохранение#Идэль Гумеров
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