В Башкирии хотят построить новый корпус поликлиники почти за миллиард рублей

Контракт заключён с ООО «СМК-10». Компания 5 раз являлась поставщиком в господрядах на сумму 3,5 млрд рублей. Предыдущий лот фирма получила в конце августа этого года на реконструкцию кардиологического центра — тогда стоимость контракта составила 897,4 млн рублей. Фирма принадлежит ООО «Управляющая компания „М-Групп“, которая на 99,9% принадлежит самой себе, а на 0,1% — Ринасу Михайдарову. Также „УК „М-Групп“ владеет дочерними предприятиями „СМК-10“, такими как ООО „Дельта“, ООО „Служба заказчика СУ-10“, ООО „Специализированный застройщик „Центральный“, ООО „СТ-10“, ООО „Бахтизина“.