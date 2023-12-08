В Башкирии чиновник подал в отставку

Лилия Шайхутдинова родилась в 1972 году в Стерлитамаке. В 1994 году она окончила Уральский государственный педагогический университет, затем отучилась в Башкирской академии госслужбы и управления и Башкирском госуниверситете. В районной администрации она работает с 2001 года.