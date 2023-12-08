В Башкирии чиновник подал в отставку

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Глава стерлитамакской районной администрации попросился на выход. Об этом сообщила пресс-служба муниципального органа.
Сегодня прошло заседание местного органа власти. На нём было принято решение о том, что прежний глава администрации Евгений Волков покидает свой пост. Как передают в пресс-службе, чиновник сложил полномочия по собственному желанию.
Избрать нового главу должен районный совет. До этого исполняющим его обязанности будет нынешний первая замглавы Лилия Шайхутдинова.
Лилия Шайхутдинова родилась в 1972 году в Стерлитамаке. В 1994 году она окончила Уральский государственный педагогический университет, затем отучилась в Башкирской академии госслужбы и управления и Башкирском госуниверситете. В районной администрации она работает с 2001 года.
Родившийся в 1990 году Евгений Волков ранее трудился помощником управляющего делами главы республики, директором санатория «Красноусольск». До возвращения Хабирова в Башкирию служил под его руководством в Красногорске. Исполняющим обязанности главы администрации он стал в 2022 году.