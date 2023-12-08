В Башкирии ближайшие три дня сохранится очень морозная погода

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Синоптики региона сообщили, что в Башкирии сохранится морозная погода в течение ближайших трех дней.
Так, сегодня, 8 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. В северных районах республики дневные температуры понизятся до отметок в -23 до -28 градусов, местами достигая -33 градусов. В южной половине днем будет от -18 до -23 градусов.
В ночь на субботу, 9 декабря, в Башкирии температура может опуститься до -31, -36 градусов. Дневная температура также продолжит оставаться низкой, достигая -25, -30 градусов в северных районах и -17, -22 градусов на юге. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
В Воскресенье 10 декабря, будет ясная погода, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -31 до -36 градусов, а на юге республики будет немного теплее, от -23 до -28 градусов. Днем температура будет держаться в диапазоне от -25 до -30 градусов, за исключением южной части республики, где будет теплее, от 17 до -22 градусов.