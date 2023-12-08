В Башкирии ближайшие три дня сохранится очень морозная погода

В Воскресенье 10 декабря, будет ясная погода, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -31 до -36 градусов, а на юге республики будет немного теплее, от -23 до -28 градусов. Днем температура будет держаться в диапазоне от -25 до -30 градусов, за исключением южной части республики, где будет теплее, от 17 до -22 градусов.