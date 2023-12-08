«Центральный рынок» на грани банкротства, прокуратура против депутата, яйца дорожают

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Синоптики предупреждают об экстремальных выходных. Температура будет на 14-20 градусов ниже климатической нормы. На севере Башкирии по ночам ожидается похолодание до -43 °C, в большей части районов — до -37°C. Днём воздух не прогреется выше -27°C. Спасатели советуют не выходить из дома без надобности, а если уж пришлось — одеваться в многослойную одежду, не стесняться в случае чего забегать в кафешки, магазины и подъезды.
Торговый комплекс «Центральный» избежал банкротства. Собственники заведения заключили соглашение с кредиторами о поэтапном погашении долга, который составил 3.2 млрд рублей. На это выделено 10 лет. Кому и какие суммы задолжали коммерсанты?
Массовое недовольство граждан привело к тому, что прокуратура и Росприроднадзор вынуждена была оторваться на собственнике мусорного полигона в Мишкино. «Стройпроект» Радика Шамсутдинова уличили в массовых нарушениях законодательства в сфере обращения с отходами, навесили ему штрафов на 200 тыс рублей, завели административное дело. В разговоре с нами господин Шамсутдинов заявил, что «готов дать правдивую информацию», а также заявил, что органы власти делают «Стройпроект» крайними.
Яичная инфляция в Башкирии не собирается останавливаться. За неделю куриные яйца подорожали на более, чем 3%. Впереди всех продуктов — огурцы. Также подорожали сыр, лекарства, зубные щётки, туалетная бумага. Свёкла сбросила в цене.