«Центральный рынок» на грани банкротства, прокуратура против депутата, яйца дорожают

Синоптики предупреждают об экстремальных выходных. Температура будет на 14-20 градусов ниже климатической нормы. На севере Башкирии по ночам ожидается похолодание до -43 °C, в большей части районов — до -37°C. Днём воздух не прогреется выше -27°C. Спасатели советуют не выходить из дома без надобности, а если уж пришлось — одеваться в многослойную одежду, не стесняться в случае чего забегать в кафешки, магазины и подъезды.