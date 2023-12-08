Топ-5 вакансии в Уфе с зарплатой до 180 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
Самые высокооплачиваемые предложения в Уфе в декабре были отобраны SuperJob из анализа 158 тысяч вакансий в крупнейших городах России.
Лидирующую позицию по доходам занимает вакансия водителя с категорией E, где зарплаты колеблются от 150 до 180 тысяч рублей, при условии наличия как минимум одного года опыта.
Второе место занимает вакансия менеджера по взаимодействию с корпоративными заказчиками, обещая доход в размере 150 тысяч рублей ведущему сотруднику на рынке строительства и обслуживания нефтегазовых сооружений, при этом также требуя наличие года опыта в данной сфере.
В строительной компании открыта вакансия программиста «1С», которая занимает последнее место в тройке лидеров. Ожидаемая заработная плата составляет 120 тысяч рублей, а также предлагаются бесплатные обеды. Для претендентов требуется опыт работы не менее 3 лет.
Четвертое место заняла вакансия финансового аналитика в банковской сфере, где работодатель предусматривает стартовую заработную плату в размере 109 тысяч рублей, а также включает медицинскую страховку, возможности для профессионально обучения и льготные условия ипотечного кредитования для сотрудников с трехлетним опытом работы.
Вакансия для специалиста в области азотно-компрессорных систем занимает пятое место в рейтинге, причем кандидатам с двухлетним стажем в этой сфере обещают зарплату начиная с 100 тысяч рублей.