Топ-5 вакансии в Уфе с зарплатой до 180 тысяч рублей

Второе место занимает вакансия менеджера по взаимодействию с корпоративными заказчиками, обещая доход в размере 150 тысяч рублей ведущему сотруднику на рынке строительства и обслуживания нефтегазовых сооружений, при этом также требуя наличие года опыта в данной сфере.