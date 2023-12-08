ТК «Центральный» в Уфе избежал банкротства: известны подробности

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Андрей Любарцев, исполняющий обязанности конкурсного управляющего, разместил информацию на платформе «Федресурс», согласно которой возбужденное производство о признании ООО «ТК „Центральный“ несостоятельным (банкротом) было остановлено после того, как арбитражный суд республики Башкортостан одобрил договоренность о возмещении долгов. Данное соглашение было заключено компанией „ТК „Центральный“ с её кредиторами.
Фанис Каюмов, представляющий интересы ЗПИФ «Инвест решения», и глава ООО «УК „ГеоКапитал“ Д. У., в ноябре 2023 года поставили свои подписи под документом, который предусматривает поэтапное погашение долга в размере 3,2 миллиарда рублей на протяжении десятилетнего периода.
Чтобы начать выплаты по долгам, «ТК „Центральный“ обязуется оценить стоимость своего имущества в течение 90 дней с момента одобрения условий соглашения. Вырученные средства от последующей продажи активов будут направлены прежде всего на урегулирование налоговых обязательств, после чего на удовлетворение требований других долгов компании, и лишь затем на покрытие задолженностей перед остальными кредиторами.
Требования к «ТК „Центральный“ включают уплату налоговой задолженности в размере 179,2 миллиона рублей в течение трех лет, а также погашение долга перед „Уфаводоканалом“ на сумму 1,1 миллиона рублей. Кроме того, в период до пяти лет компании необходимо рассчитаться с несколькими организациями и частными предпринимателями: „Экспо-Плаза“ ожидает получение 33,9 миллиона рублей, „БВК Экспо“ — 26 миллионов, „ФМ-групп“ — 7,7 миллиона, „Юлмарт Девелопмент“ — 605,9 тысячи, в то время как ИП Павел Фетисов должен получить 143,8 тысячи, а Максим Кудряшов — 12,4 тысячи рублей в связи с долгами АБК „Форштадт“.
Напомним, «ТК „Центральный“ в июне 2019 года был официально признан несостоятельным (банкротом). В отношении должника было открыто конкурсное производство.