ТК «Центральный» в Уфе избежал банкротства: известны подробности

Требования к «ТК „Центральный“ включают уплату налоговой задолженности в размере 179,2 миллиона рублей в течение трех лет, а также погашение долга перед „Уфаводоканалом“ на сумму 1,1 миллиона рублей. Кроме того, в период до пяти лет компании необходимо рассчитаться с несколькими организациями и частными предпринимателями: „Экспо-Плаза“ ожидает получение 33,9 миллиона рублей, „БВК Экспо“ — 26 миллионов, „ФМ-групп“ — 7,7 миллиона, „Юлмарт Девелопмент“ — 605,9 тысячи, в то время как ИП Павел Фетисов должен получить 143,8 тысячи, а Максим Кудряшов — 12,4 тысячи рублей в связи с долгами АБК „Форштадт“.