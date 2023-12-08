Стал известен составленный на основе голосования шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

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Согласно правилам экспертного голосования, для участия в финальной битве определены 10 наиболее сильных организаций и проектов в каждой из категорий, получивших максимальное число голосов. Как сообщает properm.ru, шорт-лист мероприятия сформирован в зависимости от голосования экспертного клуба.
Полный шорт-лист премии размещен на официальном сайте.
В перечень этого года включили проект о молодых ученых «Х-разработка», который относится к категории «Наука, технологии и инновации» — его медиахолдинг 1MI воплотил в жизнь при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Первый этап голосования проводился с 5 по 6 декабря. Далее будут подсчитаны голоса экспертного совета, состоящего из самых значимых представителей отрасли, общественников и госдеятелей. Такое голосование завершится 14 декабря выбором трех равнозначных лауреатов в каждой категории. Четвертого претендента определит искусственный интеллект. Оглашение финалистов «Премии Рунета» состоится на церемонии награждения 15 декабря.
По словам исполнительного директора РАЭК Екатерины Демкиной, экспертный клуб достойно решил задачу по выбору десяти наиболее значимых проектов в каждой категории. В скором времени станут известны имена победителей, которым вручат желанную для всех представителей отрасли статуэтку за вклад в развитие Рунета.
Роль организатора конкурса выполняет РАЭК. В организации премии также участвуют Министерство цифрового развития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика».
«Премия Рунета — 2023» поддерживается ведущими игроками IT-отрасли, включая Яндекс, VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Статус информационного партнера мероприятия получил медиахолдинг 1MI.