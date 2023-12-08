Национализация убытков: обманутым дольщикам Башкирии выплатят компенсации из бюджета

Другой скандальный долгострой в Уфу — ЖК «Миловский парк» — отличился тем, что там во время стройки погиб рабочий. Фирма-субподрядчик отрицает наличие трудовых отношений с погибшим. В ноябре в Уфе открылся ЖК «Белая река», который начали строить 9 лет назад.