Национализация убытков: обманутым дольщикам Башкирии выплатят компенсации из бюджета

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Жители Башкирии, вложившие свои средства в строительства жилого комплекса «Московский», получат компенсации. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, являющийся председателем наблюдательного совета Фонда развития территорий.
Речь идёт о недостроенном объекте между центром Уфы и Зелёная роща, за строительство которое отвечала обанкротившаяся фирма «Литера 4», подконтрольная «Госстрою» Кирилла Бадикова. Последний проходит обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере — общая сумма ущерба, нанесённая гражданам, составляет 2,3 млрд рублей. Осенью супруга экс-депутата уфимского горсовета убедила суд в том, что невозможно прожить менее, чем на 620 тыс рублей.
По словам Хуснуллина, компенсации получат 1669 человек в 14 регионах. Наибольшее количество проблемных объектов (по три) — в Московской и Челябинской областях. Общая сумма возмещения составит 6,9 млрд рублей. Провалили свои проекты 21 строительная фирма.
Телеканал РБК-Уфа уточнил, что в Башкирии компенсация коснётся 254 граждан, которые получат более 700 млн рублей. 16% из этой суммы придётся выделить из республиканской казны.
Другой скандальный долгострой в Уфу — ЖК «Миловский парк» — отличился тем, что там во время стройки погиб рабочий. Фирма-субподрядчик отрицает наличие трудовых отношений с погибшим. В ноябре в Уфе открылся ЖК «Белая река», который начали строить 9 лет назад.