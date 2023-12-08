Массовые проверки водителей пройдут в Уфе: названы даты

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
8 и 9 декабря в Уфе состоятся массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В ходе рейдов, основное внимание будет уделено нарушителям, управляющим автомобилями в состоянии опьянения и перевозящим детей-пассажиров, не соблюдающим требования закона.
Пресс-служба Госавтоинспекции призывает граждан проявлять осторожность и уважение друг к другу на дорогах. В ведомстве напомнили о необходимости использования ремней безопасности и соблюдение безопасного расстояния между автомобилями. Пресс-служба Госавтоинспекции советуют воздержаться от вождения после употребления алкоголя.