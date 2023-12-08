Массовые проверки водителей пройдут в Уфе: названы даты

8 и 9 декабря в Уфе состоятся массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В ходе рейдов, основное внимание будет уделено нарушителям, управляющим автомобилями в состоянии опьянения и перевозящим детей-пассажиров, не соблюдающим требования закона.