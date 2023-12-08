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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе: названы даты

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе: названы даты

8 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

8 и 9 декабря в Уфе состоятся массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В ходе рейдов, основное внимание будет уделено нарушителям, управляющим автомобилями в состоянии опьянения и перевозящим детей-пассажиров, не соблюдающим требования закона.

Пресс-служба Госавтоинспекции призывает граждан проявлять осторожность и уважение друг к другу на дорогах. В ведомстве напомнили о необходимости использования ремней безопасности и соблюдение безопасного расстояния между автомобилями. Пресс-служба Госавтоинспекции советуют воздержаться от вождения после употребления алкоголя.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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