Художник Константин Мирошник опровергает слухи о химиотерапии у Николая Дроздова

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Таким образом, он опроверг слухи о химиотерапии, которую якобы проходит зоолог, пишет RT.
Мирошник подчеркнул, что сам никогда не слышал от Дроздова о какой-либо химиотерапии и считает все новости о его болезни фейковыми. Лечение Николая Дроздова, по его словам, сводится к ежедневному приёму таблеток, а химиотерапия не рассматривается.
Друг также добавил, что Николай Дроздов живёт полноценной жизнью, часто общается с друзьями и выглядит очень активным и здоровым.