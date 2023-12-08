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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:42

Художник Константин Мирошник опровергает слухи о химиотерапии у Николая Дроздова

8 декабря 2023, 09:39
В одном интервью друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, поделился информацией о состоянии здоровья телеведущего. Он заявил, что Дроздов чувствует себя хорошо и лишь время от времени принимает таблетки.

Таким образом, он опроверг слухи о химиотерапии, которую якобы проходит зоолог, пишет RT.

Мирошник подчеркнул, что сам никогда не слышал от Дроздова о какой-либо химиотерапии и считает все новости о его болезни фейковыми. Лечение Николая Дроздова, по его словам, сводится к ежедневному приёму таблеток, а химиотерапия не рассматривается.

Друг также добавил, что Николай Дроздов живёт полноценной жизнью, часто общается с друзьями и выглядит очень активным и здоровым.

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