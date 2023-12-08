Художник Константин Мирошник опровергает слухи о химиотерапии у Николая Дроздова

Мирошник подчеркнул, что сам никогда не слышал от Дроздова о какой-либо химиотерапии и считает все новости о его болезни фейковыми. Лечение Николая Дроздова, по его словам, сводится к ежедневному приёму таблеток, а химиотерапия не рассматривается.