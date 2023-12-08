Готовый дом с выгодой до 1 000 000 рублей

Напомним, что все коттеджные посёлки ГК «Жилой Квартал» возводятся в экологически чистых локациях и рядом с городом, всего 15-20 минут на машине и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля. Не важно какой из коттеджных посёлков вы выберете: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2», «Гудвилл Парк» или «Созвездие Цефей» в любом случае у вас будет собственная управляющая компания, которая обеспечит чистоту и комфорт на территории. Дом будет подключен к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины. И конечно, не менее важно, что при покупке дома у ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться материнским капиталом и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых.