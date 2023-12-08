Готовый дом с выгодой до 1 000 000 рублей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
— Мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому в преддверии Нового года объявляем спецпредложение — при покупке готового коттеджа или таунхауса в одном из наших посёлков: «Гудвилл Парк», «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2» и уникальном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей» до 31 декабря 2023 года, вы можете получить скидку от 500 000 до 1 000 000 рублей. А минимальная стоимость за двухэтажный таунхаус с учётом скидки составляет всего 7 800 000 рублей. — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что все коттеджные посёлки ГК «Жилой Квартал» возводятся в экологически чистых локациях и рядом с городом, всего 15-20 минут на машине и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля. Не важно какой из коттеджных посёлков вы выберете: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2», «Гудвилл Парк» или «Созвездие Цефей» в любом случае у вас будет собственная управляющая компания, которая обеспечит чистоту и комфорт на территории. Дом будет подключен к централизованным инженерным сетям: водоснабжение, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины. И конечно, не менее важно, что при покупке дома у ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться материнским капиталом и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Сельская ипотека» со ставкой от 3% годовых.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.