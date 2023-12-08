Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

Костин отметил, что китайские компании имеют значительный потенциал для инвестиций. Он также подчеркнул, что страны арабского мира обладают колоссальными финансовыми ресурсами и проявляют интерес к инвестициям в Россию. Однако, из-за давления со стороны США, может возникать некоторая неопределенность в этом сотрудничестве.