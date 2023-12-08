Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Однако, помимо Китая, также стоит обратить внимание на арабские страны, Турцию и Индию, которые также являются значимыми инвесторами для России, пишет RT.
Костин отметил, что китайские компании имеют значительный потенциал для инвестиций. Он также подчеркнул, что страны арабского мира обладают колоссальными финансовыми ресурсами и проявляют интерес к инвестициям в Россию. Однако, из-за давления со стороны США, может возникать некоторая неопределенность в этом сотрудничестве.
Глава ВТБ отметил, что торговый объем с Эмиратами значительно вырос в последнее время, поэтому они являются естественными партнерами для России. Также турецкие и индийские компании обладают значительным инвестиционным потенциалом и интересуются сотрудничеством с Россией.
Костин также отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес не только к энергетическим отраслям, но и к сельскому хозяйству, пищевой промышленности и высоким технологиям. Он упомянул, что в России уже много китайских автомобилей.