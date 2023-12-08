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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Глава ВТБ Костин: Китай является самым большим экономическим другом России

8 декабря 2023, 10:55
По словам главы ВТБ Андрея Костина, Китай сейчас является важным экономическим партнером России. Торговый объем между двуми странами превышает 200 миллиардов долларов США.

Однако, помимо Китая, также стоит обратить внимание на арабские страны, Турцию и Индию, которые также являются значимыми инвесторами для России, пишет RT.

Костин отметил, что китайские компании имеют значительный потенциал для инвестиций. Он также подчеркнул, что страны арабского мира обладают колоссальными финансовыми ресурсами и проявляют интерес к инвестициям в Россию. Однако, из-за давления со стороны США, может возникать некоторая неопределенность в этом сотрудничестве.

Глава ВТБ отметил, что торговый объем с Эмиратами значительно вырос в последнее время, поэтому они являются естественными партнерами для России. Также турецкие и индийские компании обладают значительным инвестиционным потенциалом и интересуются сотрудничеством с Россией.

Костин также отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес не только к энергетическим отраслям, но и к сельскому хозяйству, пищевой промышленности и высоким технологиям. Он упомянул, что в России уже много китайских автомобилей.

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