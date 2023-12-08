Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко получил премию «Архитектура неба»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Алексей Куканов пояснил, что совместно с НТИ и ВЭБ РФ была создана методика, которая позволила оценить потенциальную ёмкость рынка беспилотных авиасистем, причём, ещё до его формирования. Работа была высоко оценена экспертами. Её было решено взять за основу расчета параметров рынка, заложенных в национальном проекте, пишет newizv.ru.
Генеральному директору ООО «БАС» Алексею Варятченко вручили премию за профэкспертизу. Он отметил, что компании предстоит решить ещё множество задач, так как она находится в самом начале пути.
При этом на сегодняшний день ООО «БАС» имеет лучшие модели летающих дронов. Также компания является инициатором развития инфраструктуры и совершенствования нормативной базы данной отрасли. Она выполняет функцию тестирования и отбора инновационных решений для данной отрасли.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков во время торжественной церемонии заявил, что в будущем году ожидается больше прорывных проектов в области БАС.
В 2023 году, кроме ГТЛК и «БАС», лауреатами премии стали ещё 42 российские компании. Среди них «Ростелеком», «Аэромакс», «Газпром».
Напомним, премия «Архитектура неба» организована АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», Университетом НТИ 2035 и Фондом поддержки проектов НТИ в формате специальной номинации всероссийской премии «Технологический прорыв».