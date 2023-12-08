Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко получил премию «Архитектура неба»

Управляющий директор по работе с цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Алексей Куканов пояснил, что совместно с НТИ и ВЭБ РФ была создана методика, которая позволила оценить потенциальную ёмкость рынка беспилотных авиасистем, причём, ещё до его формирования. Работа была высоко оценена экспертами. Её было решено взять за основу расчета параметров рынка, заложенных в национальном проекте, пишет newizv.ru.