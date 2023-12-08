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«Есть фастфуд, худеть и быть здоровым»: как превратить вредную пищу в полезную

«Есть фастфуд, худеть и быть здоровым»: как превратить вредную пищу в полезную

8 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
Фастфуд можно сделать безопасным и полезным, используя цельнозерновую муку, запеченное или отварное нежирное мясо, много зелени и овощей, а также высушенные в дегидраторе овощи, фрукты и ягоды без добавления сахара, чтобы сохранить здоровье и стройность.

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать фастфуд безопасным.

Дословно fast food переводится как «быстрая еда». В этом одна из опасностей такого питания: люди едят на бегу и не создают благоприятные условия для своего здоровья.

Даже полезная еда может нанести вред пищеварению, если человек нормально не пережевывает ее, параллельно смотрит в гаджеты.

«В то же время еда, которую мы привыкли воспринимать как фастфуд — гамбургеры, бутерброды, пицца, чипсы, — может быть безопасной для пищеварения, если готовить самим. Например, использовать цельнозерновую муку, класть в бургеры кусок отварного филе курицы, рыбы или другого нежирного мяса», — отметила Башкирова.

А вот овощи должны быть высушенными в дегидраторе без добавления сахара, с минимумом соли и ароматными специями. По мнению нитрициолога, здесь хорошо сработает перевернутая формула закона Парето: 80% сбалансированного рациона позволяют поддерживать здоровье, стройность, красоту и энергию.

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