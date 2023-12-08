«Есть фастфуд, худеть и быть здоровым»: как превратить вредную пищу в полезную

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать фастфуд безопасным.
Дословно fast food переводится как «быстрая еда». В этом одна из опасностей такого питания: люди едят на бегу и не создают благоприятные условия для своего здоровья.
Даже полезная еда может нанести вред пищеварению, если человек нормально не пережевывает ее, параллельно смотрит в гаджеты.
«В то же время еда, которую мы привыкли воспринимать как фастфуд — гамбургеры, бутерброды, пицца, чипсы, — может быть безопасной для пищеварения, если готовить самим. Например, использовать цельнозерновую муку, класть в бургеры кусок отварного филе курицы, рыбы или другого нежирного мяса», — отметила Башкирова.
А вот овощи должны быть высушенными в дегидраторе без добавления сахара, с минимумом соли и ароматными специями. По мнению нитрициолога, здесь хорошо сработает перевернутая формула закона Парето: 80% сбалансированного рациона позволяют поддерживать здоровье, стройность, красоту и энергию.