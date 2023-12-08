9 декабря на международной выставке-форуме «Россия» пройдет день Ставропольского края

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В день Ставропольского края для гостей выставки пройдут патриотические мероприятия. На стенде региона соберутся 25 героев из разных уголков России. Они обсудят практику Ставрополья в области патриотического воспитания молодежи, в том числе игру «Зарница», которая проводится в крае уже более 40 лет, и стала уже традицией.
Культурная программа включает в себя концерты с участием местных исполнителей. Их выступления будут сопровождаться работой аниматоров. Кроме этого, гости стенда смогут посетить мастер-класс знаменитого ставропольского художника, пишет newstracker.ru.
Казачий компонент региона будет подчеркнут на традиционной свадебной церемонии и на представлении казачьего Деда Мороза. В день края на форуме пройдет и спектакль-концерт под названием «В гостях у казаков-некрасовцев».
Отметим, что более 800 тысяч гостей выставки уже ознакомились с достижениями Ставропольского края. Они смогли прикоснуться к богатой культуре региона, узнать о его туристическом и инвестиционном потенциале, а также о возможностях для отдыха в этом месте.
«Рассчитываем, что скоро они приедут к нам в качестве гостей и по-настоящему откроют для себя наш теплый, гостеприимный, щедрый край», — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Отдельное внимание на стенде края уделено молодежным проектам, туризму и зеленой энергетике. Например, в 2019 году в регионе запустили промышленную солнечную электростанцию, а в 2020 году начали строить ветропарки. Сейчас завершается строительство седьмого ветропарка, его запустят к 2024 году.
Стоит отметить, что значимую роль в развитии внутреннего туризма в России играют известные курорты Ставрополья — Кавказские Минеральные Воды. В течение пяти лет было реализовано 113 проектов по созданию и восстановлению гостиниц и санаториев. Номерной фонд ставропольских курортов составляет сегодня почти 5000 мест. Для более близкого знакомства с их работой в день региона среди лучших участников викторины на знание Ставропольского края будут разыгрываться три путевки в Ессентуки.