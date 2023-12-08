9 декабря на международной выставке-форуме «Россия» пройдет день Ставропольского края

Стоит отметить, что значимую роль в развитии внутреннего туризма в России играют известные курорты Ставрополья — Кавказские Минеральные Воды. В течение пяти лет было реализовано 113 проектов по созданию и восстановлению гостиниц и санаториев. Номерной фонд ставропольских курортов составляет сегодня почти 5000 мест. Для более близкого знакомства с их работой в день региона среди лучших участников викторины на знание Ставропольского края будут разыгрываться три путевки в Ессентуки.