Жюри Perspectum Awards 2023 объявило победителей конкурса

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
В профессиональных кругах Perspectum Awards известен в качестве специализированного конкурса в сфере маркетинга. Проект запустила Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом пишет properm.
В текущем году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителей выбирали в 30 номинациях. Кейсы оценивали по четырем простым критериям: креативная идея, стратегия, исполнение и результаты.
В жюри собрались более 40 экспертов российских агентств и брендов — известных на фестивальной арене законодателей рыночных трендов.
Член жюри, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов отметил, что в конкурсе участвовало немало интересных и сильных работ. Самые примечательные проекты получили награды в соответствующих категориях.
По составу и направлениям Ефимов обозначил несколько тем, которые, по его словам, выделяются на рынке: это креативное и иммерсивное использование медианосителей, кейсы в рамках metaverse и проекты, осуществленные на базе искусственного интеллекта и генеративного ИИ.
Эксперт также добавил: «Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что сильные инновационные проекты в этом году мы увидели не только от лица крупных брендов и корпораций, но и от лица небольших и региональных компаний, что говорит о высоком уровне проникновения инноваций в средний бизнес».
Соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, который тоже входил в состав жюри, со своей стороны отметил, что щедрость на награды связана с желанием жюри поддержать индустрию в тяжелый момент, но поистине «золотых» кейсов, по его мнению, на конкурсе встретилось мало. Золото, считает Малеев, — это всегда выход на новый уровень, решение сложной задачи, поэтому так ценится красота этого решения, его свежесть и оригинальность. Завершая свое выступление, Дмитрий Малеев рекомендовал потенциальным конкурсантам не стесняться выходить на Perspectum Awards и более грамотно готовить кейсы.
Кейсы всех победителей можно изучить в разделе «Победители» на официальном сайте. Информационным партнером конкурса выступил медиахолдинг 1MI.