Жюри Perspectum Awards 2023 объявило победителей конкурса

Соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, который тоже входил в состав жюри, со своей стороны отметил, что щедрость на награды связана с желанием жюри поддержать индустрию в тяжелый момент, но поистине «золотых» кейсов, по его мнению, на конкурсе встретилось мало. Золото, считает Малеев, — это всегда выход на новый уровень, решение сложной задачи, поэтому так ценится красота этого решения, его свежесть и оригинальность. Завершая свое выступление, Дмитрий Малеев рекомендовал потенциальным конкурсантам не стесняться выходить на Perspectum Awards и более грамотно готовить кейсы.