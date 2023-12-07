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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Уфе гимназию затопило в результате прорыва трубы

Житель Уфы пожаловался на гимназию, где уже дважды прорывало трубы

7 декабря 2023, 11:45

В Уфе гимназию затопило в результате прорыва трубы

Об этом сообщает телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

По информации телеграм-канала, в МБОУ гимназия №105 Уфы прорвало трубу, в результате чего в гимназии оказалась затоплена одна из раздевалок. Подчеркивается, что ранее в учебном заведении уже происходили подобные инциденты. Так, по словам автора поста, в прошлом году здесь также произошел прорыв трубы.

Также руководство школы якобы отказывается проводить ремонт.

— Никто чинить ничего не собирается, капитальный ремонт отменили, — пишет автор.

Помимо этого, ученикам гимназии якобы запретили распространять информацию о произошедшем под угрозой «сильно наказать».

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в гимназию, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Происшествия#Город#Видео#Новости Уфы#Школа#Прорыв трубы#Школьники#Капремонт школ#Азамат Нухов
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