Житель Уфы пожаловался на гимназию, где уже дважды прорывало трубы

По информации телеграм-канала, в МБОУ гимназия №105 Уфы прорвало трубу, в результате чего в гимназии оказалась затоплена одна из раздевалок. Подчеркивается, что ранее в учебном заведении уже происходили подобные инциденты. Так, по словам автора поста, в прошлом году здесь также произошел прорыв трубы.