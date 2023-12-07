Житель Уфы пожаловался на гимназию, где уже дважды прорывало трубы

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По информации телеграм-канала, в МБОУ гимназия №105 Уфы прорвало трубу, в результате чего в гимназии оказалась затоплена одна из раздевалок. Подчеркивается, что ранее в учебном заведении уже происходили подобные инциденты. Так, по словам автора поста, в прошлом году здесь также произошел прорыв трубы.
Также руководство школы якобы отказывается проводить ремонт.
— Никто чинить ничего не собирается, капитальный ремонт отменили, — пишет автор.
Помимо этого, ученикам гимназии якобы запретили распространять информацию о произошедшем под угрозой «сильно наказать».
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в гимназию, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем его сразу после получения.