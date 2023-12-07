Выбор правильных препаратов при увеличении губ — залог успешной процедуры

Важно обратиться к сертифицированному косметологу, который использует только проверенные препараты, продаваемые у официальных поставщиков. Также важно выбрать подходящую плотность филлера — для увеличения губ обычно используется филлер средней плотности. Иногда, если у девушки изначально тонкие губы, одного миллилитра препарата может быть недостаточно и придется делать процедуру повторно.