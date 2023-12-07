Выбор правильных препаратов при увеличении губ — залог успешной процедуры

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Гиалуроновая кислота — это естественный компонент нашей кожи, который помогает увлажнить и упругнуть кожу, пишет Pravda.Ru.
Врач-косметолог Елена Санникова рассказала, что инъекции гиалуроновой кислоты помогают улучшить объем губ, исправить их форму и устранить мелкие неровности. Результаты видны практически сразу после процедуры и держатся от нескольких месяцев до года, в зависимости от организма.
Важно обратиться к сертифицированному косметологу, который использует только проверенные препараты, продаваемые у официальных поставщиков. Также важно выбрать подходящую плотность филлера — для увеличения губ обычно используется филлер средней плотности. Иногда, если у девушки изначально тонкие губы, одного миллилитра препарата может быть недостаточно и придется делать процедуру повторно.
Однако как и у любой инъекционной процедуры, есть противопоказания: вирусные и онкологические заболевания, аллергические реакции, герпес на губах. Поэтому важно перед началом процедуры проконсультироваться с врачом и узнать все возможные риски и ограничения.