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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Выбор правильных препаратов при увеличении губ — залог успешной процедуры

7 декабря 2023, 08:20
Процедуры «уколов красоты» стали очень популярными среди женщин, которые хотят изменить форму и объем своих губ. Существует несколько способов для увеличения губ, но одним из самых популярных и результативных является инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота — это естественный компонент нашей кожи, который помогает увлажнить и упругнуть кожу, пишет Pravda.Ru.

Врач-косметолог Елена Санникова рассказала, что инъекции гиалуроновой кислоты помогают улучшить объем губ, исправить их форму и устранить мелкие неровности. Результаты видны практически сразу после процедуры и держатся от нескольких месяцев до года, в зависимости от организма.

Важно обратиться к сертифицированному косметологу, который использует только проверенные препараты, продаваемые у официальных поставщиков. Также важно выбрать подходящую плотность филлера — для увеличения губ обычно используется филлер средней плотности. Иногда, если у девушки изначально тонкие губы, одного миллилитра препарата может быть недостаточно и придется делать процедуру повторно.

Однако как и у любой инъекционной процедуры, есть противопоказания: вирусные и онкологические заболевания, аллергические реакции, герпес на губах. Поэтому важно перед началом процедуры проконсультироваться с врачом и узнать все возможные риски и ограничения.

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