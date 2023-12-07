В Уфе в связи со строительством «Южных ворот» изменят схема проезда

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Движение по участку местного проезда от дома по ул. Бородинской, 20 до здания по ул. Пугачева, 49 будет ограничено с 8 декабря 2023 по 28 июня 2024 года. В указанный период транспортный поток планируется запустить на боковой проезд № 2 построенного участка дороги.
Как отметили в администрации Уфы, данный период здесь продолжится строительство транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».
Напомним, ранее городские власти изменили схему движения по улице Вологодской. Как пояснили в администрации Уфы из-за переноса контактных сетей электротранспорта на участке от ул. Перспективной до Коммунаров на улице Вологодской временно вводится одностороннее движение.