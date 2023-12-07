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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

В Уфе в связи со строительством «Южных ворот» изменят схема проезда

7 декабря 2023, 10:45

В Уфе изменится схема проезда на участке от улицы Бородинской до Пугачева

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Движение по участку местного проезда от дома по ул. Бородинской, 20 до здания по ул. Пугачева, 49 будет ограничено с 8 декабря 2023 по 28 июня 2024 года. В указанный период транспортный поток планируется запустить на боковой проезд № 2 построенного участка дороги.

Как отметили в администрации Уфы, данный период здесь продолжится строительство транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».

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Напомним, ранее городские власти изменили схему движения по улице Вологодской. Как пояснили в администрации Уфы из-за переноса контактных сетей электротранспорта на участке от ул. Перспективной до Коммунаров на улице Вологодской временно вводится одностороннее движение.

#Общество#Город#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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