В Уфе в связи со строительством «Южных ворот» изменят схема проезда

Движение по участку местного проезда от дома по ул. Бородинской, 20 до здания по ул. Пугачева, 49 будет ограничено с 8 декабря 2023 по 28 июня 2024 года. В указанный период транспортный поток планируется запустить на боковой проезд № 2 построенного участка дороги.