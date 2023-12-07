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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым

7 декабря 2023, 12:58
Фото: Айрат Рахматуллин// Telegram
Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как сообщил руководитель регионального Минздрава, весной этого года Каменев вместе с другими врачами-добровольцами из Башкирии находился в Донецкой Народной Республике. Медики оказывали помощь мирному населению и пострадавшим в ходе боевых действий военнослужащим.

Фото: Айрат Рахматуллин// Telegram

Спустя несколько месяцев после этого, в августе, принял решение отправиться на военную службу по контракту. В зоне СВО Каменев получил звание командира медицинского взвода мотострелковой бригады.

Гражданская позиция Михаила Владимировича и его неоценимая помощь донбасским коллегам высоко оценена медицинском сообществом ДНР, — отметил Айрат Рахматуллин, выразивший соболезнования родным и близким погибшего.
#Общество#Новости Уфы#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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