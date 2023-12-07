В Уфе простились с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как сообщил руководитель регионального Минздрава, весной этого года Каменев вместе с другими врачами-добровольцами из Башкирии находился в Донецкой Народной Республике. Медики оказывали помощь мирному населению и пострадавшим в ходе боевых действий военнослужащим.
Спустя несколько месяцев после этого, в августе, принял решение отправиться на военную службу по контракту. В зоне СВО Каменев получил звание командира медицинского взвода мотострелковой бригады.
Гражданская позиция Михаила Владимировича и его неоценимая помощь донбасским коллегам высоко оценена медицинском сообществом ДНР, — отметил Айрат Рахматуллин, выразивший соболезнования родным и близким погибшего.