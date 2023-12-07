В Уфе простились с погибшим в ходе СВО хирургом РКБ им. Куватова Михаилом Каменевым

Как сообщил руководитель регионального Минздрава, весной этого года Каменев вместе с другими врачами-добровольцами из Башкирии находился в Донецкой Народной Республике. Медики оказывали помощь мирному населению и пострадавшим в ходе боевых действий военнослужащим.