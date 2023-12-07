В Уфе приостановили работу популярного бара

Решением судебных властей Уфы, по заявлению органов прокурорского надзора, деятельность бара, расположенного на улице 50-летия Октября, временно приостановлена. Это решение было вызвано серьезными проблемами с оборудованием для обеспечения безопасности при возгораниях, отсутствием должного обслуживания и ремонта систем безопасности, а также несоответствием эвакуационных путей стандартам. По информации представителей контролирующих органов, из-за этих недочетов специалисты по исполнению судебных решений запечатали помещение, не допуская туда посетителей.