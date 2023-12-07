В Уфе приостановили работу популярного бара

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Решением судебных властей Уфы, по заявлению органов прокурорского надзора, деятельность бара, расположенного на улице 50-летия Октября, временно приостановлена. Это решение было вызвано серьезными проблемами с оборудованием для обеспечения безопасности при возгораниях, отсутствием должного обслуживания и ремонта систем безопасности, а также несоответствием эвакуационных путей стандартам. По информации представителей контролирующих органов, из-за этих недочетов специалисты по исполнению судебных решений запечатали помещение, не допуская туда посетителей.
Обнаружение данных недостатков было результатом совместной проверки сотрудниками прокуратуры и республиканской службы МЧС. Учитывая серьезность ситуации, прокуратура потребовала через судовое решение исправить все выявленные нарушения в течение следующих шести месяцев, чтобы обеспечить безопасное пребывание посетителей и сотрудников заведения.
Процедуры, связанные с административными нарушениями в сфере соблюдения прав клиентов и соблюдения санитарных стандартов, были инициированы против арендатора бизнес-объекта, и в его сторону направлен официальный запрос.