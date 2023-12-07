В Госдуме подтвердили изучение роста первого взноса льготной ипотеки до 30%

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об этом в рамках форума «Россия зовет!», пишет RT.
По его словам, разговор идет о повышении первоначального взноса до 30% и сокращении поддержки дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Важно отметить, что эти изменения касаются только льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая доступна широкому кругу заёмщиков, а не касаются других видов льготной ипотеки, например, семейной или дальневосточной.