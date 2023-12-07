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Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

В Госдуме подтвердили изучение роста первого взноса льготной ипотеки до 30%

7 декабря 2023, 19:15
В Государственной Думе подтвердили, что рассматривается возможность увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об этом в рамках форума «Россия зовет!», пишет RT.

По его словам, разговор идет о повышении первоначального взноса до 30% и сокращении поддержки дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Важно отметить, что эти изменения касаются только льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая доступна широкому кругу заёмщиков, а не касаются других видов льготной ипотеки, например, семейной или дальневосточной.

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