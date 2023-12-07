В Брянске проверят все школы после ЧП со стрельбой

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Он отметил, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения антитеррористической защищенности, пишет RT.
В ходе проверок будут также рассмотрены условия работы частных охранных компаний и службы безопасности. Всем педагогам будет проведен дополнительный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, 7 декабря в школе произошел инцидент, когда неизвестная девушка с огнестрельным оружием нанесла выстрелы.