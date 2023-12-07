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Published Сегодня, 19:01

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Updated Сегодня, 19:02

В Брянске проверят все школы после ЧП со стрельбой

7 декабря 2023, 19:01
В связи с инцидентом со стрельбой в гимназии №5, глава администрации Брянска Александр Макаров сообщил о проведении масштабных проверок требований к безопасности во всех учебных заведениях города.

Он отметил, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения антитеррористической защищенности, пишет RT.

В ходе проверок будут также рассмотрены условия работы частных охранных компаний и службы безопасности. Всем педагогам будет проведен дополнительный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 7 декабря в школе произошел инцидент, когда неизвестная девушка с огнестрельным оружием нанесла выстрелы.

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