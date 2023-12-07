В Башкирии расширяет полномочия детского омбудсмена в борьбе с травлей в школах

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
В преддверии пленарного заседания, запланированного на 14 декабря, пресс-служба парламента информировала о включении в повестку вопроса о борьбе с детским буллингом. Намеченные изменения касаются статьи 11 закона, регламентирующего деятельность детского омбудсмена в регионе, и предполагают усиление его роли в предотвращении и противодействии буллингу среди детей.
Новый законопроект, внесенный после активных действий группы, специализирующейся на предотвращении буллинга среди детей, предлагает значительное укрепление позиций уполномоченного по защите прав детей. Отныне этот представитель имеет возможность не только принимать участие в мирном разрешении диспутов между сторонами на основе запроса от родителей, но и инициировать проведение парламентских дебатов и расследований при выявлении инцидентов, затрагивающих интересы детей.
Отметим, что весной текущего года власти Башкирии взялись за ситуацию с буллингом. Тогда было известно, что заниматься этой проблемой будут специалисты различных ведомств, включая министерство образования Башкирии и детского омбудсмена, а также госкомитет по молодежной политике и городские и районные управы образования
Напомним, проблема буллинга школьников сверстниками в Башкирии становилась достоянием общественности несколько раз за последние годы. Так, в сентябре текущего года, преподаватель колледжа в Уфе обмотала студента колледжа скотчем в качестве наказания за неправильный ответ. Необычные воспитательные методики применила к студенту преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа. Вспомним и другие случаи травли в школе. Так, в Благовещенске пятиклассника доводили его сверстники, после издевательств в сторону мальчика, он решил покончить с собой. Похожая ситуация с буллингом произошла и в Уфе. Мальчик подвергся травле со стороны сверстников, когда те вместе находились в одном из уфимских торговых центров. По информации СМИ, мальчика принудили раздеться, засняли это на камеру телефона, а позднее показывали видео третьим лицам.