В Башкирии расширяет полномочия детского омбудсмена в борьбе с травлей в школах

Напомним, проблема буллинга школьников сверстниками в Башкирии становилась достоянием общественности несколько раз за последние годы. Так, в сентябре текущего года, преподаватель колледжа в Уфе обмотала студента колледжа скотчем в качестве наказания за неправильный ответ. Необычные воспитательные методики применила к студенту преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа. Вспомним и другие случаи травли в школе. Так, в Благовещенске пятиклассника доводили его сверстники, после издевательств в сторону мальчика, он решил покончить с собой. Похожая ситуация с буллингом произошла и в Уфе. Мальчик подвергся травле со стороны сверстников, когда те вместе находились в одном из уфимских торговых центров. По информации СМИ, мальчика принудили раздеться, засняли это на камеру телефона, а позднее показывали видео третьим лицам.