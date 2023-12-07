В Башкирии подскочили цены на отечественные авто и иномарки

С начала текущего года цены на автомобили заграничного производства в России взлетели на 14,47%, достигнув в среднем отметки в 2 337 904 рубля. В Башкирии этот рост оказался ещё более заметным — автомобили подскочили в цене на 14,5%, что в денежном эквиваленте составляет 310 506 рублей, устанавливая среднюю цену на уровне 2 447 412 рублей. Оценивая стоимость по регионам, самые доступные иностранные машины предлагают в Калининградской области за 1 820 165 рублей, в то время как в Дагестане ценники на них поднимаются до 3 318 085 рублей.