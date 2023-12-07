В Башкирии подскочили цены на отечественные авто и иномарки

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
В текущем году наблюдается увеличение стоимости как отечественных, так и импортных автомобилей в Башкирии. Статистика показывает, что средняя цена на машины местного производства поднялась на 11,9%, что в денежном эквиваленте составляет прирост в 117 739 рублей, достигая отметки в 1 105 962 рубля по данным на конец ноября.
В то время как во всей России стоимость отечественных авто увеличилась на 18,47%, и средняя цена составила 1 091 446 рублей, в Марий Эл цены оказались наивысшими, достигая 1 378 987 рублей. Напротив, Ивановская область может похвастаться самыми низкими ценами в стране — 915 969 рублей.
С начала текущего года цены на автомобили заграничного производства в России взлетели на 14,47%, достигнув в среднем отметки в 2 337 904 рубля. В Башкирии этот рост оказался ещё более заметным — автомобили подскочили в цене на 14,5%, что в денежном эквиваленте составляет 310 506 рублей, устанавливая среднюю цену на уровне 2 447 412 рублей. Оценивая стоимость по регионам, самые доступные иностранные машины предлагают в Калининградской области за 1 820 165 рублей, в то время как в Дагестане ценники на них поднимаются до 3 318 085 рублей.