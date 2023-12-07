Стало известно, в какие муниципалитеты чаще всего переезжали жители Башкирии

За последние девять месяцев в Башкирии статистические данные, указывают на значительное сокращение численности жителей. Всего убыль составила 1 899 человек, что на 41,6% больше, чем в том же периоде прошлого года, об этом сообщает издание «UfaTime.ru», ссылаясь на Башстат.