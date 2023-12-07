Стало известно, в какие муниципалитеты чаще всего переезжали жители Башкирии

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
За последние девять месяцев в Башкирии статистические данные, указывают на значительное сокращение численности жителей. Всего убыль составила 1 899 человек, что на 41,6% больше, чем в том же периоде прошлого года, об этом сообщает издание «UfaTime.ru», ссылаясь на Башстат.
Самые высокие показатели миграционной потери жителей зафиксированы в нескольких районах региона. В частности, рекордсменом является Бирский район, где отмечена убыль в 399 человек. Помимо этого, значительное снижение численности населения заметно в Мелеузовском (-352), Хайбуллинском (-309), Баймакском (-256), Ишимбайском (-249) районах, а также в Сибае, где отток составил 357 человек.
В Уфимском районе наблюдается высокий миграционный прирост населения, аналогичная ситуация наблюдается в Иглинском районе. Кроме того, Стерлитамак и Нефтекамск также отмечают увеличение численности жителей.