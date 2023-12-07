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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:48

Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии

С помощью медицинского вертолета в Башкирии спасли жизнь 3-летней девочки

7 декабря 2023, 05:45
Фото: 1MI

Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии

Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В Туймазинском районе произошло ДТП на межрайонной дороге, в котором пострадала трехлетняя девочка. Машина, где находилась девочка, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Пострадавшую доставили в районную больницу с ушибами головного мозга и шейного отдела позвоночника. Вскоре у девочки проявилась гемиплегия, то есть паралич половины тела.

Для оказания специальной медицинской помощи была сформирована мультидисциплинарная бригада детской санитарной авиации, которая быстро отправилась в район. После стабилизации состояния ребенка, его эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там врачи провели ряд консультаций и исследований.

На данный момент состояние маленькой пациентки улучшается. Для продолжения лечения и мониторинга её состояния она была переведена в отделение нейрохирургии. Теперь её жизнь вне опасности.

#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Виалина Ахсанова
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