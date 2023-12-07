С помощью медицинского вертолета в Башкирии спасли жизнь 3-летней девочки

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Туймазинском районе произошло ДТП на межрайонной дороге, в котором пострадала трехлетняя девочка. Машина, где находилась девочка, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Пострадавшую доставили в районную больницу с ушибами головного мозга и шейного отдела позвоночника. Вскоре у девочки проявилась гемиплегия, то есть паралич половины тела.
Для оказания специальной медицинской помощи была сформирована мультидисциплинарная бригада детской санитарной авиации, которая быстро отправилась в район. После стабилизации состояния ребенка, его эвакуировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там врачи провели ряд консультаций и исследований.
На данный момент состояние маленькой пациентки улучшается. Для продолжения лечения и мониторинга её состояния она была переведена в отделение нейрохирургии. Теперь её жизнь вне опасности.