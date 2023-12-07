С помощью медицинского вертолета в Башкирии спасли жизнь 3-летней девочки

В Туймазинском районе произошло ДТП на межрайонной дороге, в котором пострадала трехлетняя девочка. Машина, где находилась девочка, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Пострадавшую доставили в районную больницу с ушибами головного мозга и шейного отдела позвоночника. Вскоре у девочки проявилась гемиплегия, то есть паралич половины тела.